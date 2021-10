Donald Trump, camicia sbottonata e senza cravatta. "Non dite nulla", clamorosa indiscrezione dall'ospedale

08 ottobre 2021 a

Donald Trump è chiaramente il protagonista del libro appena pubblicato dalla sua ex portavoce. Stephanie Grisham, che negli otto mesi passati alla Casa Bianca era diventata celebre per non aver presieduto neanche una conferenza stampa, ha pubblicato I’ll Take Your Questions Now: What I Saw at the Trump White House. La Grisham è la terza Stephanie ad aver scritto un libro su Trump, dopo Stephanie Winston Wolkoff, ex amica della first lady, e Stephanie Clifford (Stormy Daniels), la pornostar che raccontò i suoi incontri con Trump.

L’ex portavoce racconta di una persona cattiva, narcisista, pericolosa, che fomenterebbe nuove violenze se dovesse ricandidarsi nel 2024. Sostiene poi di aver fatto parte di "qualcosa di straordinariamente malvagio" e, in un’opinione pubblicata dal Washington Post, rivela di aver denunciato abusi da parte di un membro dello staff con cui aveva avuto una relazione, ma che alla Casa Bianca se ne infischiarono, rivela il Corriere della Sera.

Grisham scrive anche che l’ex presidente avrebbe chiesto al suo fidanzato se era brava a letto, che le avrebbe chiesto di difendere le dimensioni del suo corpo dopo le rivelazioni di Stephanie Clifford, che avrebbe ordinato a "un’alleata politica in Arizona di non indossare più vestiti senza maniche, perché aveva braccia brutte", che Jared e Ivanka Trump erano noti come gli stagisti nei corridoi della Casa Bianca. Grisham inoltre è riuscita a chiarire una visita non annunciata all’ospedale Walter Reed nel novembre 2019, da cui Trump usci dopo un paio d’ore senza cravatta e con la camicia sbottonata: il presidente doveva sottoporsi a una colonscopia di routine e non la rese pubblica perché non voleva diventare il "bersaglio delle battute" negli show televisivi della sera.

