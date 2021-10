Squid game vero ad Abu Dhabi. Lo sconvolgente gioco di eliminazione negli Emirati Arabi Uniti

12 ottobre 2021 a

La fantasia diventa realtà e viceversa. Squid Game non è più la serie cult sudcoreana di Netflix, indubitabilmente il "caso" di questa stagione televisiva e destinato a diventare fenomeno di costume globale. Il meccanismo del crudele gioco a eliminazione diventa un torneo vero e proprio negli Emirati Arabi Uniti, con concorrenti in carne e ossa. "Un gruppo di veri e propri giocatori - scrive il Messaggero - dovranno dare vita a una versione in live action" della serie tv, dal 12 ottobre presso il Centro Culturale Coreano di Abu Dhabi. Si tratterà di due diverse sessioni da due ore, e i partecipanti eliminati potranno restare a guardare partita e avversari rimasti in gioco da bordo campo.

I giochi saranno quelli originali della serie, dal Red Light Green Light (versione internazionale di "un, due, tre, stella", alle "caramelle Dalgona", dalle biglie agli origami. "I giochi visti nella serie sono popolari tra i bambini in Corea e sono ricordi d'infanzia per gli adulti - ha spiegato il direttore del Centro Culturale Coreano Nam Chan-woo - ma giochi tradizionali simili sono diffusi anche qui, fra i bambini degli Emirati Arabi". Piccola ma fondamentale differenza: ad Abu Dhabi non ci sarà alcun spargimento di sangue e al vincitore non andrà il tanto ambito premio in denaro che spinge gli attori nella fiction a mettersi alla prova in efferate prove, ma una semplice e già iconica tuta personalizzata.

