Gabby Petito, "come è stata ammazzata": crudeltà indecente, caso chiuso nel più tragico dei modi

Gabby Petito è stata uccisa. Lo conferma l'autopsia effettuata sul corpo della 22enne scomparsa dopo un viaggio in van con il fidanzato. Gabby e Brian Laundrie avevano girato in lungo e in largo i posti più affascinanti degli Stati Uniti immortalando il tutto sui social. Poi però qualcosa è accaduto: i due sono stati fermati dagli agenti in seguito a una segnalazione di turisti che avevano visto la coppia litigare con toni accesi. Di lì la separazione per una solo notte imposta dalla Polizia stessa e il ricongiungimento il giorno dopo.

Di loro si sono perse le tracce fino a quando Brian ha fatto ritorno dalla famiglia in Florida, senza Gabby però. Allarmati i genitori dell'influencer hanno denunciato la scomparsa della figlia, il cui cadavere è stato ritrovato dopo lungo tempo tra le montagne. Immediato il sospetto che quello della Petito altro non fosse che un omicidio. Tesi avvalorata dalla fuga del ragazzo non ancora rintracciato.

Martedì le autorità del Wyoming hanno detto che Gabby è stata strangolata. Per il medico legale la morte è avvenuta tre o quattro settimane prima che il corpo venisse rinvenuto nel parco naturale della Bridger-Teton National Forest. Solo la confessione del ragazzo potrà spiegare quanto realmente accaduto quei giorni misteriosi.

