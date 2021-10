Florida, muore a 21 anni uccisa in diretta dal figlio: la videochiamata dell'orrore

14 ottobre 2021 a

Una storia sconvolgente quella che arriva dalla Florida, dove una giovane madre di 21 anni è stata uccisa per sbaglio dal figlio di 2 anni, che ha preso la pistola del papà da uno zaino, l'ha impugnata e poi ha sparato proprio verso la mamma. Un colpo di pistola dritto verso la testa. Alla scena hanno assistito anche altre persone, visto che la ragazza era in videochiamata su Zoom con i colleghi di lavoro quando il bambino l'ha uccisa.

L'arma usata dal piccolo era stata lasciata incustodita, ma non solo. Era stata lasciata anche carica e addirittura senza sicura dal padre del bambino. Ecco perché adesso l'uomo, un 22enne, è arrestato con l'accusa di omicidio colposo. A lanciare l'allarme sono stati i colleghi di Shamaya Lynn, la vittima. Ma prima ancora dell'arrivo dei soccorsi e degli agenti di polizia, in casa è arrivato Veondre Avery, il compagno della donna nonché padre del bimbo.

Anche lui si è trovato di fronte a una scena agghiacciante: Shamaya stesa sul pavimento in un lago di sangue. A quel punto ha immediatamente chiamato i soccorsi, che erano già diretti verso la loro casa di Altamonte Springs. La pistola era custodita in uno zainetto dei "Paw Patrol", una serie di cartoni animati. Il piccolo l'ha trovata e si è diretto verso la mamma. Al momento, comunque, non è chiaro se l'arma fosse legalmente detenuta. I due bimbi della vittima invece sono stati affidati alla famiglia di lei.

