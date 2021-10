Boris Johnson, mentre il Regno Unito va a rotoli... beccato così: la foto che indigna gli Uk

14 ottobre 2021 a

Boris Johnson ancora nell'occhio del ciclone. Il primo ministro del Regno Unito è stato immortalato mentre passava il suo tempo libero al cavalletto, intento a dipingere. BoJo si trova infatti in Spagna, a Marbella. Il premier inglese è stato immortalato in una tenuta in collina da 25 mila sterline a settimana. Una fuga, la definiscono gli inglesi da tempo alle prese con la crisi che sta colpendo il Paese. Insomma, in Inghilterra tutto va a rotoli ma lui dipinge e si gode la vacanza insieme alla moglie Carrie e al figlio Wilfred.

Nel dettaglio BoJo è stato criticato per aver deciso di alloggiare nella casa del collega Tory Zac Goldsmith sulla Costa del Sol, quando il Regno Unito deve fare i conti con l'aumento dei prezzi del gas, gli scaffali vuoti e la mancanza di carburante. Critiche comunque che gli sono scivolate addosso. Di più, in barba a tutti il primo ministro si è ripresentato sulla bellissima terrazza il giorno dopo.

Ancora una volta impegnato a dipingere gli stupendi paesaggi della campagna spagnola. Il tutto, ovviamente, mentre gli inglesi si disperano per la situazione in cui riversano. E chissà cosa attende Boris Johnson al suo ritorno nel Paese.

