Santiago Victoria, quest'uomo lega un cavallo e ci fa sesso? Finale raccapricciante: le immagini dalla stalla

Una storia raccapricciante che arriva dritta dritta dalla Florida, Stati Uniti, laddove una signora, che sospettava che nel suo fienile ci fossero degli intrusi, proprio in quel fienile ha installato una telecamera di sorveglianza. Ma i filmati le hanno offerto una sconcertante sorpresa: uno dei suoi dipendenti, infatti, si dilettava nel fare sesso con un cavallo.

La vicenda viene raccontata da The Smoking Gun e tradotta da Dagospia. Catherine Engel, proprietaria della casa ha raccontato alla polizia che il mese scorso, dopo aver scoperto segni di corde sul collo del suo cavallo, aveva deciso di installare la telecamera. E nelle immagini ecco il suo dipendente, Santiago Victoria, 57 anni, entrare nel fienile a tarda notte, poi invadere una stalla occupato dal cavallo Mariah e... fare sesso con l'animale. La versione è stata confermata dallo sceriffo, con un verbale che aggiunge dettagli davvero scabrosi.

Successivamente, la signora Engel ha identificato Victoria come sospettato: il tizio lavorava per una società di saldatura che parcheggia veicoli nella stessa proprietà in cui si trova il fienile. Quindi, venerdì sera, l'uomo è stato raggiunto dai poliziotti, ai quali il pervertito ha confermato di avere avuto "rapporti sessuali con il cavallo". Victoria è stato arrestato con tre accuse di furto con scasso. È stato incarcerato nella prigione della contea, dove è detenuto salvo cauzione di 75.000 dollari. Nel suo passato già un'altra condanna.

