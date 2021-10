Germania, scomparsa bimba di 11 anni: "Con chi è ora". Inquietante: l'ombra della setta

20 ottobre 2021 a

La scomparsa di una bambina di 11 anni ha travolto e sconvolto la Germania. La famiglia adottiva ha lanciato l'allarme sabato scorso. Pare che la ragazzina fosse uscita di casa per fare jogging a Holzheim-Eppisburg, nel distretto di Dillingen, in Baviera. Poi, però, non vi ha fatto più rientro. Il dramma, però, è che i familiari temono possa esserci una setta dietro l'improvvisa scomparsa della piccola.

Il padre, infatti, ha detto di essere stato contattato da un membro della cosiddetta comunità delle “Dodici Tribù” via e-mail. "Non dovresti preoccuparti, sta bene, ora è con i suoi genitori", diceva il messaggio. La bambina è stata data in affidamento otto anni fa, quando aveva 3 anni. Secondo il padre adottivo, i suoi genitori biologici l'avrebbero vista l'ultima volta alla fine di settembre.

"Non sembra un caso di fuga volontaria", ha detto l'ispettore capo della polizia Markus Trieb. La setta che avrebbe contattato il papà della bambina aveva sede in Germania in passato. Poi, però, è stata costretta a trasferirsi in Repubblica Ceca dopo i provvedimenti presi dalle autorità tedesche contro di essa. Nel 2013, infatti, ci fu un raid proprio nella comunità delle "Dodici Tribù", che all'epoca si trovava all'interno del monastero nel distretto di Donau-Ries, e lì i genitori di circa 40 bambini furono privati ​​della loro custodia, visto che in molti casi erano state accertate minacce e percosse. Secondo i dettami di questa setta, infatti, i bambini devono essere educati solo tra le mura di casa e puniti con la verga. Nel frattempo, la polizia ceca ha fatto sapere di aver controllato un possibile luogo in cui si potrebbe trovare la bambina.

