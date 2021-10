Kate Middleton, quando leva la mascherina... in pubblico ridotta così: cosa le sta succedendo?

20 ottobre 2021 a

Nuovo evento pubblico per Kate Middleton, particolarmente attiva nell'ultimo periodo, insieme al marito William. La duchessa ha partecipato un evento di beneficenza della charity The Forward Trust, di cui è diventata madrina lo scorso giugno. Kate, che ha lanciato una importante campagna contro la dipendenza da droghe e alcol, ha optato questa volta per un look completamente rosso. Un colore molto forte che non indossa frequentemente. Di solito, infatti, preferisce i colori chiari.

Come spiega il settimanale Oggi, la Middleton ha scelto una gonna lunga e un dolcevita di morbido cashmere, firmati entrambi Ralph Lauren e coordinati con scarpe color cuoio e micro borsa di DeMellier. Il trucco della duchessa, però, questa volta non è riuscito a nascondere i segni della stanchezza. Nelle foto, infatti, si notano i suoi occhi gonfi e il volto tirato. Probabilmente iniziano a farsi sentire, anche per lei, tutti gli impegni della ripartenza autunnale, compresi quelli che riguardano i suoi tre figli.

Nel frattempo sono emersi nuovi dettagli in merito alla residenza dei Cambridge a Kensington Palace. Si tratta di un complesso di 20 stanze, di cui cinque riservate ai ricevimenti, tre camere da letto principali – che si trovano al piano terra, mentre al primo piano c'è lo staff di servizio – e due nursery. In particolare, come fa sapere Oggi, si è scoperto che le camere da letto dei bambini sono arredate con mobili Ikea.

