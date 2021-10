Creta, salva i nipotini dalle onde e muore affogato: così muore un nonno-eroe

21 ottobre 2021 a

Non ce l'ha fatta il nonno eroe che dopo aver salvato i due nipotini dalle onde è stato inghiottito dal mare. La tragedia è avvenuta a Creta sulla spiaggia di Gouves, nel nord dell'isola greca. Vittima dell'incidente uno scozzese di 60 anni, Jonathan Smith. Dalle testimonianze sembra che nonostante il parere contrario del nonno i due bambini di 7 e 10 anni, si siano tuffati comunque in mare, particolarmente agitato.

Il 60enne è così entrato a sua volta riuscendo a portarli in salvo. Cercando di raggiungere un appiglio per riprendere fiato però le forze ormai esaurite lo hanno abbandonato lasciandolo inerme contro i cavalloni. Inutili i tentativi di salvare il nonno da parte delle altre persone accorse dalla spiaggia in soccorso. Sotto choc i ragazzini che sono stati portati in ospedale per lievi ferite.

