Regina Elisabetta ricoverata in ospedale, le ragioni del ricovero: angoscia nel Regno Unito

E' stata ricoverata e ha passato la notte in ospedale la regina Elisabetta, che ha 95 anni. Lo ha reso noto Buckingham Palace, dopo essersi limitato ad annunciare che la sovrana aveva rinunciato a una visita in Irlanda del Nord su raccomandazione dei suoi medici. La Corte ha aggiunto che la Regina è già stata dimessa ed è tornata nel castello di Windsor.

Stando a quanto riferito da una portavoce del palazzo reale, Sua Maestà sarebbe stata ricoverata per alcune ore a scopo precauzionale, per essere sottoposta a non meglio precisate "indagini (mediche) preliminari" dopo che inizialmente i dottori di corte le avevano prescritto qualche giorno di riposo. "A seguito del consiglio medico di riposare per alcuni giorni - recita la breve dichiarazione diffusa stasera dalla portavoce ai media - la Regina è entrata in ospedale mercoledì pomeriggio per sottoporsi a indagini preliminari. E' tornata al Castello di Windsor oggi all'ora di pranzo e resta in buono spirito".

Secondo quanto appreso dall'agenzia britannica Pa, il breve ricovero sarebbe stato deciso per "ragioni pratiche", in modo da consentire alla monarca di sottoporsi ai controlli o esami ritenuti necessari, ed Elisabetta II avrebbe già ripreso posto al suo tavolo da lavoro oggi pomeriggio per dedicarsi a qualche "leggero" impegno istituzionale.

