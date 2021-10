Gabby Petito, la scoperta sul corpo del fidanzato: "Chi l'ha divorato". Cambia tutto?

23 ottobre 2021 a

Brian Laundrie, fidanzato di Gabby Petito, è stato "mangiato da coccodrilli e maiali selvatici nel parco della Florida". A riferirlo alcuni testimoni locali, che conoscono la zona dove il corpo del 23enne è stato trovato. Brian era scomparso da mesi in seguito a un viaggio in van con la fidanzata. Di lui si erano perse le tracce dopo che era tornato solo a casa e dopo che Gabby, presumibilmente uccisa da lui, era stata trovata morta.

Il corpo del giovane è stato rinvenuto mercoledì durante la ricerca dell'FBI dopo che i suoi genitori si sono uniti alle autorità per cercarlo. Gli agenti hanno messo a confronto le impronte dentali, visto che tutto ciò che restava del corpo erano solo "ossa". Il resto infatti potrebbe essere stato mangiato dagli animali. A confermarlo anche un abitante della zona, John Widmann. "Cammino lì tutto il tempo - ha raccontato - ci sono gli alligatori, ma la cosa peggiore sono i maiali selvatici. Sono animali malvagi e mangeranno qualsiasi cosa. Qualsiasi carne all'aperto non andrà sprecata. Non ci sarà molto su cui lavorare per il medico legale. La natura non spreca nulla".

Laundrie sarebbe fuggito dopo aver strangolato la fidanzata. I due avrebbero litigato spesso durante la vacanza, al punto da essere fermati dalla polizia in una delle tante tappe del viaggio. Con ogni probabilità il 23enne si sarebbe a sua volta tolto la vita, ma sono ancora in corso le indagini per capire la dinamica dei fatti.

