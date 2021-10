Aereo scarica gli escrementi in volo, "liquami su casa e giardino": il disgusto che rischiamo tutti i giorni

23 ottobre 2021 a

Un disgustoso incidente quello che ha visto protagonista un uomo inglese di Windsor. Una doccia di puzzolenti liquami ha innaffiato il giardino e il tetto di casa sua. E' accaduto nei giorni scorsi nella zona a ovest di Londra, dove un uomo ha segnalato di essere stato irrorato di escrementi liquidi che hanno coperto parte della casa e gli ombrelloni del giardino. In realtà non si tratta di una novità, visto che la cittadina si trova a poca distanza dall'aeroporto di Heathrow, lo scalo più trafficato d'Europa.

Di solito gli aerei, nella discesa verso la pista, sorvolano Windsor e la "bombardano" di blue ice, ghiaccio blu, ovvero blocchi congelati di quanto viene raccolto nelle toilette ad alta quota. Il sistema - come scrive il Messaggero - dovrebbe essere sempre sotto pressione per evitare perdite. Infatti sono state eliminate quelle toilette più vecchie con serbatoio, che in caso di "colmo" nebulizzavano il liquido in eccesso.

I guasti, però, sono sempre dietro l'angolo. E infatti se c'è una fuoriuscita di liquidi, avviene immediatamente il congelamento perché in quota il termometro è di parecchio sotto lo zero. Questa volta invece il congelamento non c'è stato e gli escrementi sono caduti causando un effetto pioggia. Puzzolente, ma fortunatamente non pericolosa.

