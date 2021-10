Alitalia, atterrato nella notte a Roma l'ultimo volo. Quella sorta di "inchino" dell'aereo

15 ottobre 2021 a

L'ultimo volo Alitalia, l'AZ1586, è atterrato poco prima di mezzanotte a Fiumicino. L'Airbus 321 è partito da Cagliari alle 22,20 ed è atterrato alle 23,23; è stata scritta così l'ultima pagina di 74 anni di storia dell'Alitalia. Appena atterrato, l'aereo ha fatto un lungo giro per lo scalo di Fiumicino quasi come se fosse una sorta di "inchino". All'uscita, ad attendere l'equipaggio anche alcuni addetti alla manutenzione che hanno portato dei fiori in segno di omaggio alle hostess. Molti passeggeri hanno chiesto di fare selfie e di firmare autografi sulla carta d'imbarco. Il comandante aveva consigliato infatti di conservare questo "pezzetto" di storia dell'aviazione civile.



Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

