Alec Baldwin, pistola "usata per gioco con proiettili veri": fuga di notizie: drammatica e sconvolgente svolta

Nuovi retroscena sul tragico incidente che ha coinvolto l'attore Alec Balwin sul set di un film western in New Mexico. Pare, infatti, che la pistola usata dall'attore, da cui è involontariamente partito un colpo che ha ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins e ferito il regista , fosse già stata usata "per gioco" dalla troupe nei giorni precedenti al dramma. E non solo. Pare fosse stata utilizzata con proiettili veri.

La notizia è stata riportata dal sito Tmz. Se così fosse, questo potrebbe spiegare perché una munizione vera sia poi finita nella pistola di scena usata da Baldwin. Secondo Tmz, l'arma veniva utilizzata con proiettili veri anche dai membri dello staff fuori dal set per allenarsi a tiro al bersaglio. Inoltre, secondo una fonte citata dal sito, i poliziotti hanno trovato proiettili veri e a salve nella stessa area. Ulteriore spiegazione di come un proiettile vero sia potuto finire nella pistola.

Nessuno, per il momento, ha messo in discussione l'attore, vittima anche lui del tragico incidente. Baldwin, però, rischia comunque delle conseguenze visto che è uno dei produttori di quel film, responsabile quindi anche di quello che accade sul set. Secondo alcuni esperti legali, è improbabile che venga accusato di omicidio colposo perché non sapeva che la pistola era carica. Come produttore del film, però, rischia diverse azioni legali se verrà accertata una negligenza nella sicurezza.

