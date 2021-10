Alec Baldwin, testimonianza-choc: "Come lo ho visto sabato mattina". Dopo il dramma sul set...

25 ottobre 2021 a

Un morto, un ferito grave. Una vita spezzata sul set, per un drammatico errore, per una pistola caricata con proiettili veri. Si tratta della tragedia che ha travolto Alec Baldwin, l'attore che ha aperto il fuoco, inconsapevole di quel che stava per accadere. Nel mirino, ora, ci è finito Dave Halls, assistente alla regia già finito nel passato nel mirino per il suo comportamento sul set, giudicato carente in termini di sicurezza (la notizia è stata rilanciata dalla Cnn).

Nel dettaglio, Halls non avrebbe in più occasioni rispettato i protocolli per la sicurezza sulle armi, effetti pirotecnici compresi. E ancora, si parla di "comportamento sessuale inappropriato", altra ombra nel passato di Halss, che è stato identificato nei documenti della polizia come colui che ha consegnato l'arma ad Alec Baldwin, quella con cui è stata uccisa la direttrice della fotografia Halyna Hutchins.

E ora, si apprende, Alec Baldwin è sprofondato nel dramma. A parlare sono delle fonti anonime vicine all'attore, secondo cui sarebbe "assolutamente inconsolabile". L'attore sta infatti annullando tutti gli altri progetti e appuntamento, sta cercando, spiega la fonte sempre alla Cnn, di "prendersi un po' di tempo per se stesso e riconcentrarsi: non vuole vedere nessuno". Sabato mattina è stato visto uscire dall'hotel in cui soggiornava per le riprese e abbracciare il marito della Hutchins. E ancora, testimoni lo hanno visto abbracciare il figlio di Matt e Halyna, Andros, 9. "È stato piuttosto devastante - ha detto la fonte alla rivista People -. Ogni volta che succede qualcosa di brutto, a breve termine, si sottrae agli occhi del pubblico", conclude.

