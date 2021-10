Variante Delta Plus, "3 miliardi di dollari": dramma in Israele, una mossa disperata. Dopo tocca a noi?

25 ottobre 2021 a

La variante Delta e la sottovariante Delta plus stanno facendo aumentare i contagi in tutto il mondo. E ora i governi cercano di correre ai ripari. Per fronteggiare le prossime ondate di Covid in Israele, il premier Naftali Bennett ha annunciato che il governo ha stanziato 3 miliardi di dollari: "Stiamo predisponendo una rete di sicurezza economica e sanitaria di 3 miliardi di dollari in caso di future ondate della pandemia. Stiamo uscendo da quella causata dalla variante Delta in questi giorni", ha detto nella riunione di gabinetto a Gerusalemme.

Gli indici della malattia stanno scendendo da settimane in Israele dopo i picchi dei mesi scorsi: domenica 24 ottobre i nuovi casi sono stati 324, il 65 per cento dei quali in persone non vaccinate. Le persone immunizzate con la terza dose sono poco meno di 3.900.000.

Ora si teme che anche in Italia ci possa essere una nuova ondata. La variante Delta infatti continua a preoccupare, soprattutto si teme per la nuova mutazione, la AY.4.2. Gli studiosi credono, in base alle prove raccolte finora, che il ceppo sia più trasmissibile della variante Delta "tradizionale" e per questo avvertono di non abbassare la guardia.

