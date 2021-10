Principe Carlo "costretto a nascondersi dalla vergogna": rovinato dal figlio Harry

26 ottobre 2021 a

Il libro di memorie del principe Harry, prossimamente in uscita, fa tremare tutta la famiglia reale. Il papà Carlo soprattutto. Secondo diversi esperti reali, infatti, il duca di Sussex potrebbe aver trattato nella pubblicazione il suo rapporto travagliato con il padre. La creatura di Harry vedrà la luce nel 2022, anno che segna anche il Giubileo di platino per i 70 anni di regno di Elisabetta. A quanto pare, inoltre, William e Kate starebbero pure pensando di fare un viaggio negli Usa e forse - chissà - di rubare la scena ai duchi di Sussex.

Nel frattempo, Harry starebbe preparando la sua offensiva contro il padre, colpevole - a suo dire - di non aver fatto abbastanza per farlo restare a Buckingham Palace. Il secondogenito di Diana non avrebbe mai nascosto, infatti, l'astio nei confronti di Carlo, confessando anche di essersi sentito tradito. Il papà avrebbe smesso di sostenerlo economicamente e gli avrebbe voltato le spalle nel momento del bisogno, non rispondendo più nemmeno alle sue chiamate.

Pare, inoltre, che neanche negli ultimi mesi Carlo abbia tentato un riavvicinamento a Meghan e Harry. Il biografo reale Andrew Morton, nel frattempo, ha fatto sapere che l'erede al trono "sarà costretto a nascondersi per la vergogna quando uscirà il libro del figlio".

