Regina Elisabetta, "per ordine dei medici". L'assenza pesantissima che spaventa il mondo

"Su consiglio dei medici", la Regina Elisabetta non parteciperà alla conferenza internazionale Onu sul clima CoP26, in programma dal 31 ottobre a Glasgow. Fino a pochi giorni fa, la presenza della sovrana britannica era invece prevista. Il dietrofront è stato annunciato direttamente da Buckingham Palace: "Successivamente alla raccomandazione di restare a riposo", si specifica, confermando quanto accaduto già una settimana fa in occasione della visita di Elisabetta in Irlanda del Nord, poi saltata. Sua Altezza, 95 anni, si limita per il momento a svolgere "impegni ufficiali leggeri nel castello di Windsor".

La Regina "ha deciso con rammarico di rinunciare al viaggio a Glasgow - si legge - è dispiaciuta di non poter essere presente al ricevimento, ma indirizzerà una discorso ai delegati riuniti in assemblea attraverso un video messaggio registrato", conclude il testo vergato dalla Corte. Qualche giorno fa avevano fatto il giro del mondo le "frasi rubate" della Regina a Cardiff, a margine dell’inaugurazione della nuova legislatura del parlamento locale del Galles con la duchessa di Cornovaglia, Camilla Parker Bowles, consorte del suo primogenito principe Carlo, e con la presidente di turno dell’assemblea, Elin Jones.

"Ho sentito parlare della Cop26, ma ancora non so chi arriverà. Nessuna idea. Sappiamo solo di persone che non vengono". Quindi un giudizio durissimo sull'argomento: "È davvero irritante quando parlano, ma non fanno". "Esatto - ha convenuto a Jones -, è il momento di agire e guardare a suo nipote William, il quale ha detto che non ha senso andare nello spazio perché dobbiamo salvare la Terra". "Sì, ho letto", ha confermato Elisabetta.

Dichiarazioni che fecero rumore e che vennero definite come "private e non destinate a essere trasmesse" dai media, dal ministro dei Trasporti britannico Grant Shapps, a nome del governo di Boris Johnson. Gli incidenti diplomatici, viste le tensioni internazionali, sono infatti dietro l'angolo.

