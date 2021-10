Regina Elisabetta, "vietato uscire coi cani": l'ultimo diktat dei medici. Tam-tam e brutte voci sulle sue condizioni

27 ottobre 2021 a

Dopo il ricovero di mercoledì scorso in ospedale, un altro stop per la Regina. Elisabetta ha dovuto seguire alla lettera le raccomandazioni dei medici e rinunciare alle quotidiane passeggiate nei giardini di Windsor con i suoi amati cani. Saranno i membri dello staff reale ad occuparsi degli animali domestici di Sua Maestà. La Regina sembra essere comunque di buon umore e impegnata nello svolgimento di compiti leggeri.

Il periodo di riposo al castello di Windsor vieterà anche la partecipazione della regina a Cop26, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in agenda a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre di quest'anno. Elisabetta d'Inghilterra non potrà prendervi parte per via delle raccomandazioni dei medici.

D’ora in avanti, riporta il Telegraph, la regina parteciperà agli eventi ufficiali sempre accompagnata da un altro membro della famiglia reale, così da poter annullare in tempo la sua presenza in caso di necessità o per motivi di salute. Una fonte del palazzo ha fatto sapere la che la decisione di non partecipare è stata presa in via precauzionale. Infatti, la regina sta bene e ha appena tenuto un’udienza virtuale dal castello di Windsor con l’ambasciatore coreano, la prima da quando i medici le hanno ordinato il riposo la settimana scorsa, e la prima dopo il breve ricovero per accertamenti di mercoledì 20 ottobre scorso. L’opinione pubblica ha così avuto modo di vedere che Elisabetta è presente e partecipe senza alimentare pttegolezzi sulla sua salute.

