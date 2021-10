Regina Elisabetta "in piedi per un'ora a stringere mai. E poi...": indiscrezioni sull'episodio più preoccupante

27 ottobre 2021 a

Continuano a far rumore le voci sulla salute di Elisabetta, dopo che la Regina ha dovuto rinunciare "con rammarico" a presenziare alla onferenza Onu sul clima che si apre domenica 31 ottobre a Glasgow. E questo dopo che la settimana scorsa aveva trascorso una notte in ospedale: nonostante Buckingham Palace aveva provato a tenere segreta. I medici di corte hanno "adottato un atteggiamento di estrema precauzione: dopotutto, stiamo parlando di una signora di 95 anni che nella sua carriera non si è mai concessa un attimo di riposo." scrive il Corriere della Sera.

La scorsa settimana Elisabetta aveva cancellato all’ultimo minuto una visita in Irlanda del Nord programmata da lungo tempo. I dottori le avevano consigliato qualche giorno di riposo, dopo che nel mese di ottobre aveva già presenziato a ben 19 impegni ufficiali e martedì sera aveva ricevuto a Windsor un gruppo di investitori, rimanendo in piedi a stringere mani per quasi un’ora. Così era stata mandata in ospedale a Londra per "esami preliminari", dopo che erano comparsi i primi sintomi di un raffreddore.

Ma la Regina, secondo i bene informati, non soffre di particolari problemi di salute, a parte qualche dolore alla schiena e al ginocchio. Questo mese per la prima volta ha camminato in pubblico appoggiata a un bastone e si è saputo che, su consiglio medico, ha rinunciato all’abitudine del Martini cocktail serale. L’anno prossimo la attendono le grandi celebrazioni per il Giubileo di Platino, ossia i suoi 70 anni di regno. "Un traguardo che intende tagliare in splendida salute", conclude il Corriere.

