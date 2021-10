Facebook, “Zuckerberg si dimette”: scandalo irrimediabile, chi è la talpa che lo ha "fregato"

27 ottobre 2021 a

Potrebbe essere arrivato al capolinea il percorso di Mark Zuckerberg al comando di Facebook. Il fondatore sarebbe infatti vicino alle dimissioni, viste come l’estremo tentativo di salvare il suo amato social - fondato nel 2004 - che è stato travolto da uno scandalo senza precedenti a causa dei diecimila documenti pubblicati dal Wall Street Journal.

Si tratta di carte molto pesanti, che denunciano i rischi delle ricadute sociali della condivisione di contenuti sensibili da parte degli utenti: e le rivelazioni potrebbero non essere finite qui. Stando a quanto riportato da Repubblica, Zuckerberg stavolta non ha modo di uscire dallo scandalo “pulito”, tanto che il tema sarebbe quando e come dimettersi per salvare il suo impero, arricchitosi negli anni con le acquisizioni di WhatsApp e Instagram. Sempre secondo Repubblica, in questo caso la portata dello scandalo è troppo ampia e difficile da risolvere in altro modo che non comprenda l’uscita di scena di Zuckerberg.

A dare il la allo scandalo è stato un “pentito”, l’ennesimo: stavolta però si tratta di un pezzo grosso, ovvero di Frances Haugen. Trentotto anni e una passata esperienza a Google, dove aveva firmato anche un brevetto su un algoritmo che consente di modificare i risultati del motore di ricerca, Haugen era passata a Facebook nel 2018 per occuparsi di come contrastare la disinformazione dilagante sui social.

