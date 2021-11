Squid Game, "partecipate al nostro gioco": truffa milionaria, come ti rubano tutti i risparmi

02 novembre 2021 a

Squid Game è diventato in brevissimo tempo un fenomeno culturale su scala mondiale: Netlifx ha fatto bingo con questa serie televisiva sudcoreana, che ha incollato milioni di telespettatori sparsi in tutto il globo. Purtroppo però la popolarità enorme di questo prodotto ha fatto sì che venissero pensate delle truffe ad hoc: quella più clamorosa è stata operata dagli sviluppatori della criptovaluta “Squid”.

Commercializzata come token pay-to-earn, tale criptovaluta era stata creata con l’obiettivo di offrire ai giocatori l’opportunità di vincere premi in denaro attraverso sei giochi online basati sulla serie televisiva di Netlifx. “Più persone si iscrivono più grande sarà il montepremi”, era stata l’assicurazione giunta da parte degli organizzatori, che avevano spiegato che avrebbero incassato il 10% delle quote di iscrizione mentre avrebbero riservato il 90% al viciniore. E invece stamattina tutti quelli che avevano aderito hanno scoperto di essere stati vittime di una truffa.

Dopo aver raggiunto i due milioni, gli sviluppatori hanno pensato bene di scappare con il malloppo: hanno cancellato ogni traccia del gioco e ovviamente si sono tenuti i soldi. Il token aveva raggiunto il picco di 2.861,80 dollari questa mattina, salvo poi crollare a 0,0007 nel giro di pochi minuti una volta che il progetto è svanito nel nulla, così come i soldi.

