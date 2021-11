Papa Francesco, "basta pettegolezzi". Impensabile: cosa fa appendere in Vaticano, dichiarazione di guerra

03 novembre 2021 a

Non ne può più Papa Francesco del "chiacchiericcio" e delle malelingue. Il pettegolezzo fa male ai curiali. Per questa ragione Bergoglio ha fatto appendere nel Palazzo Apostolico una icona che raffigura una Madonna con il dito indice sulle labbra, la Madonna del Silenzio, riporta il Messaggero. Un frate cappuccino di Chieti, fra Emiliano Antonucci, ha fatto conoscere al papa questa immagine di Maria e ha raccontato che il Pontefice, dopo averla benedetta l'ha voluta mettere in bella mostra in Vaticano proprio per esortare tutti a evitare i "gossip". La Madonna dunque è stata affissa tra i due ascensori all’ingresso principale del Palazzo Apostolico, nel cortile di San Damaso.

Anche nell'ultima udienza Papa Francesco ha parlato di quanto è facile criticare gli altri e ha fatto notare a chi critica sempre che dovrebbe guardare i propri difetti. Inoltre ha sottolineato che la "correzione fraterna" deve avvenire con pazienza, mitezza e amore. San Paolo, per esempio, "dopo aver fatto sentire in modo severo la sua voce, invita i Galati a farsi carico ognuno delle difficoltà dell'altro e, se qualcuno dovesse sbagliare, a usare mitezza. Ascoltiamo le sue parole: 'Fratelli, se uno viene sorpreso in qualche colpa, voi, che avete lo Spirito, correggetelo con spirito di dolcezza. E tu vigila su te stesso, per non essere tentato anche tu. Portate i pesi gli uni degli altri'."

Insomma, l'esatto opposto del "chiacchiericcio": "Chiacchierare contro quello, spellare il prossimo... no questo non è il modo, è avere dolcezza nei confronti di fratello per correggerlo, con umiltà. In effetti, quando siamo tentati di giudicare male gli altri, come spesso avviene, dobbiamo anzitutto riflettere sulla nostra propria fragilità", ha concluso Francesco. "Quanto facile è criticare gli altri, c'è gente che sembra di essere laureata in chiacchiericcio, tutti i giorni criticano gli altri, ma guarda te stesso".

