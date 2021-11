Covid, Germania travolta dalla quarta ondata: contagi "esplosi" nelle ultime 24 ore

07 novembre 2021 a

La quarta ondata di Covid travolge la Germania. La combinazione tra super-contagiosa Variante Delta, temperature fredde e calo delle difese immunitarie ha fatto esplodere i contagi nelle ultime 24 ore: si sono registrati 23.543 nuovi casi di positività al Covid-19, indice di una tendenza a un forte aumento nel numero di positivi.

Secondo i dati del Robert koch Institute, il tasso di infezione per 10mila abitanti è attualmente del 191,5, contro i 149,4 della scorsa settimana e i 62,6 dello scorso mese. Il bilancio complessivo delle infezioni nel Paese è di 4.779.675, inclusi 96.529 decessi.

Intanto in Baviera, uno dei land più colpiti dalla ripresa dei contagi, arrivano nuove restrizioni anti-Covid. Da oggi per entrare in locali al chiuso come i ristoranti serve il Green pass per provare di essere vaccinati o guariti. Per gli altri è richiesto un test molecolare, quello rapido non è sufficiente. In molti luoghi chiusi bisogna inoltre portare la mascherina Fpp2. Il popoloso land meridionale della Baviera è il terzo più colpito in Germania dalla ripresa dei contagi. Secondo i dati diffusi dall'Istituto Robert Koch l'incidenza dei contagi su sette giorni si attestava ieri a 183,7 casi su 100mila abitanti a livello nazionale. Ma in Sassonia arriva a 415,8, in Turingia a 406 e in Baviera a 284. A spingere sulle restrizioni in Baviera, dove vivono 13 milioni di persone, è la crescita dei ricoveri in terapia intensiva, arrivati ieri a 552.

