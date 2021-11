Joe Biden e il peto, "quella volta al telefono". Fragoroso e puzzolente: altro orrore nella Stanza Ovale

09 novembre 2021 a

Le imprese "gassose" di Joe Biden, presidente petomane degli Stati Uniti, non sono un unicum alla Casa Bianca. Certo, le ultime imprese del democratico rischiano di dominare l'agenda politica internazionale (si fa per dire) per parecchi mesi, almeno a livello di corridoio. Come ha raccontato Maurizio Stefanini su Libero, infatti, è stata Camilla Parker Bowles, Duchessa di Cornovaglia, a rivelare come Sleepy Joe si sia lasciato andare a una fragorosa e maleodorante puzzetta in sua presenza a Glasgow, proprio mentre la CoP26 stava affrontando lo spinoso tema della riduzione di emissioni di gas in atmosfera per combattere il riscaldamento globale.

Video su questo argomento Cop26, Joe Biden dorme in mondovisione: imbarazzo in sala

Altro che eolico o nucleare pulito, insomma. La stampa britannica ha rubato lo sfogo immaginiamo scandalizzato della compagna del principe Carlo e lo ha spiattellato ai quattro... venti. Il Daily Mail è sceso nei dettagli, parlando di un peto "lungo e rumoroso" e arrivato alla presenza non solo di Carlo e Camilla, ma pure del premier britannico Boris Johnson.

"Peto lungo e rumoroso in faccia a Camilla". Joe Biden, orrore del presidente: "Lei è sconvolta"

C'è da dire, ricorda sempre Stefanini su Libero, che anche il predecessore di Biden alla Casa Bianca, Donald Trump, aveva a riguardo un curriculum di tutto rispetto. Stando a una celebre indiscrezione, infatti, pare che a Trump fosse partita una sonora scorr****ia "mentre faceva una telefonata per chiedere il riconteggio dei voti in Georgia", oltre ad altre nel corso di interviste o discorsi pubblici. Certo, non è dato sapere invece se abbia raggiunto il livello "campione delle galassie" di Biden, che durante un faccia a faccia con Papa Francesco "si sarebbe addirittura inzaccherato le mutande". Vette siderali.

