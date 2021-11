Coronavirus, bimba morta a 9 giorni di vita: Inghilterra sconvolta, come si è contagiata

10 novembre 2021 a

Una bambina di soli nove giorni è morta in Inghilterra dopo essersi presa il Coronavirus. Lo riporta il Guardian, sottolineando che la piccola di nome Ivy-Rose è nata prematura a 26 settimane di gestazione. L'infezione era stata contratta dalla madre, la ventiduenne Katie Leeming, durante la gravidanza.

La donna non si era vaccinata per paura degli effetti del vaccino sul nascituro, mentre il compagno ha contratto il coronavirus nonostante avesse completato l'iter vaccinale. «Se non avessi avuto il Covid e una febbre così alta, onestamente non credo che Ivy-Rose sarebbe nata prematura», dice la madre in una dichiarazione riportata dal Guardian.

«Fino ad allora, la gravidanza stava andando bene. È molto raro che i neonati prendano il Covid, ma la nostra bambina è risultata positiva, è peggiorata e si è ammalata sempre di più, prima di morire a soli nove giorni». La mamma della giovanissima vittima ha concluso: «Siamo tutti devastati, è una lotta cercare di organizzare un funerale per un bambino così piccolo. Senza Covid, penso che Ivy-Rose sarebbe ancora qui».

