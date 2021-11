Germania verso il lockdown? Contagi e morti, cifre mai viste: "Se avessimo fatto come l'Italia..."

10 novembre 2021 a

Situazione totalmente fuori controllo in Germania, dove il Covid sta imperversando senza particolari ostacoli. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 39.676 nuovi contagi a fronte di 236 decessi. Il bollettino tedesco è devastante se confrontato anche solo a quello di ieri, quando i casi di Covid erano stati 20.676. Inoltre l’incidenza settimanale continua ad aggiornare il proprio record, facendo scattare sempre di più l’allarme.

Su 100mila casi l’incidenza è infatti salita a 232,1: si tratta del valore più alto, ritoccato per il terzo giorno consecutivo, dopo che la settimana scorsa era a 146,6. Il virologo Christian Drosten ha dichiarato che la Germania è “in una vera situazione di emergenza” per la quale devono essere adottate contromisure adeguate, a partire dalla nuova riduzione dei contatti. Secondo la stima di Drosten, se il governo tedesco non interverrà subito, allora potrebbero essere contati almeno altri 100mila morti di Covid.

“La quota dei vaccinati in Germania non è sufficiente a contrastare l’impeto del contagio del Covid - ha dichiarato Steffen Seibert, portavoce di Angela Merkel - se avessimo un 10-15% di vaccinati in più avremmo un’incidenza del virus inferiore. I dati di Spagna, Portogallo e Italia lo dimostrano”. Sebbene da noi i no-vax siano molto rumorosi, all’estero il nostro Paese viene visto come un modello di gestione della pandemia e della campagna di vaccinazione.

