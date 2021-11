Covid, record assoluto di contagi in Germania: "Rischiamo altri 100mila morti". Le ultime cifre drammatiche

11 novembre 2021 a

La Germania sempre più nei guai con il coronavirus. Il Paese ha registrato un record di 50.196 nuovi contagi. È la prima volta che supera i 50 mila casi giornalieri dall’inizio della pandemia. Sia contagiati che decessi sono aumentati vertiginosamente negli ultimi giorni. Intanto a Berlino si è scelto il divieto di entata in bar, ristoranti, cinema e a eventi pubblici per i non vaccinati. "La pandemia si diffonde in modo drammatico", ha affermato il portavoce della Merkel. Nel Paese i contagi e i decessi sono aumentati vertiginosamente negli ultimi giorni. Ul virologo dello Charité di Berlino, Christian Drosten, ha avvertito: “Il Paese si trova in una vera emergenza. Se non si agisce subito potremmo arrivare ad avere altri 100mila morti. E la previsione è cauta".

In Russia la situazione non è come in Germania, ma è ancora un alto numero di decessi per il Covid. Mercoledì 10 novembre sono morti 1.237 persone, un dato di poco inferiore a 1.239, finora il numero più alto, registrato il giorno precedente. Nelle ultime 24 ore poi si sono superati i 40mila contagi, esattamente 40.759. Le autorità russe stanno aspettando di vedere se la settimana di sospensione delle attività lavorative per i lavoratori non essenziali in corso possa avere l'effetto di invertire l'andamento dell'epidemia.

In Italia preoccupa il Veneto, dove i contagi Covid tornano a sfondare la quota dei 1.000 casi giornalieri. Nelle ultime 24 ore sono state 1.077 le persone risultate positive ai tamponi. Si registrano anche 5 vittime. Insomma la situazione non è delle migliori e il rischio che qualche regione possa tornare in zona gialla in Italia è concreto.

