Australia, il coccodrillo di 4 metri tenta di sbranarlo? Come si salva un 60enne (quasi a mani nude)

11 novembre 2021 a

a

a

Come venire aggredito da un coccodrillo e non venire sbranati vivi. Un uomo del Queensland, 60 anni, era andato a pescare nella sua proprietà a Hope Vale, 5 ore d'auto nell'Australia del nord, quando ha avuto un incontro ravvicinato con un bestione di 4 metri. Il rettile gigante ha tentato di azzannarlo e solo la prontezza del pescatore gli ha permesso di salvarsi: praticamente a mani nude, con solo un coltellino svizzero di pochi centimetri di lunghezza, è riuscito a dissuadere l'aggressore.

"Sotto le sue unghie". Sbranata dal branco di cani, ricostruzione terrificante: l'errore fatale di Simona





L'agguato del coccodrillo è avvenuto pochi secondi dopo l'arrivo dell'uomo sulla riva. Nemmeno il tempo di gettare l'esca in acqua e il predatore si è avventato su di lui, facendolo cadere in terra. La posizione preferita dei coccodrilli, quella più pericolosa per le prede e per gli uomini, perché facilmente sopraffatti dal peso del rettile e facilmente esposti al suo morso letale. Nel tentativo disperato di portarsi in salvo, spiega Leggo.it, il 60enne australiano si è aggrappato al ramo di un albero, per uscire almeno dall'acqua. Il coccodrillo però l'ha agguantato per gli stivali e trascinato nuovamente nelle acque del lago.

Simona Cavallaro sbranata dai cani, l'esperto: "L'unica cosa che non si deve fare con branchi e randagi"

E' stato a questo punto che la vittima si è trasformata in "carnefice": l'uomo è riuscito a estrarre dalla cintura in vita il coltellino svizzero che teneva pronto per ogni evenienza (certo, l'aggressione di un coccodrillo non era tra queste) e ha iniziato a pugnalare il bestione fino a che questo, stordito, non lo ha lasciato andare. Il signore è dunque riuscito a fuggire a gambe levate, arrivando da solo nel più vicino ospedale dove è stato ricoverato e sarebbe ancora in condizioni stabili.

Simona Cavallaro sbranata da un branco di cani: "Solo le bestie fanno una fine così", cosa ancora non si sapeva

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.