Joe Biden, dopo il peto un rovinoso sondaggio: dramma politico, perché il presidente rischia

Del peto di Joe Biden al Cop26 ormai se ne parla da giorni, un retroscena mai smentito e che arriverebbe dai racconti di Camilla Parker Bowles, testimone della flatulenza del presidente degli Stati Uniti. Episodio, ammettiamolo, sconcertante: un lungo e fragoroso peto, stando al racconto. E chissà che questo episodio non abbia dato una spinta (in negativo) per il presidente degli Stati Uniti, che stando agli ultimi sondaggi sarebbe travolto dal dissenso degli americani.

Il popolo Usa, infatti, si schiera apertamente contro di lui. Il sondaggio è stato realizzato e pubblicato dal Washington Post e da Abc News, le cifre sono impietose: il 53% del campione è insoddisfatto da quanto fatto da Biden, mentre solo il 41% apprezza il suo perato. E quel 53% in soldoni alle prossime elezioni sceglierebbe un repubblicano. Insomma, un crollo a tempo record per Biden, tra i presidenti più impopolari nella storia degli States (almeno dopo così poco tempo trascorso alla Casa Bianca).

Stando agli analisti, ad incidere in negativo, in primis, sono i dati sull'inflazione, in clamoroso aumento: gli americani imputano a Biden la volata dell'inflazione, e ancora 6 su 10 ritengono che il presidente di fatto abbia fatto troppo poco in questi primi dieci di mandato per contenere o risolvere il problema. Per inciso, il sondaggio è arrivato alla vigilia del giorno in cui Biden firmerà il nuovo piano per le infrastrutture, che a detta sua servirà proprio a ridurre l'inflazione. Staremmo a vedere. E intanto ci si interroga: chissà se quel peto, un peso, nel sondaggio lo ha avuto oppure no.

