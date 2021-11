Joe Biden, "dal peto alla colonscopia". Dopo la conferma della Casa Bianca, voci squallide e sconcertanti

19 novembre 2021 a

Colonscopia per Joe Biden. Il presidente americano cederà i poteri alla sua vice Kamala Harris, come prevede la procedura indicata dalla Costituzione. Alla vigilia del suo 79esimo compleanno, il leader democratico si è recato al Walter Reed National Military Medical Center, a Bethesda, Maryland, e si è sottoposto all'anestesia preliminare per il controllo periodico nell'ambito di un più generale check up. Lo ha reso noto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki.

L'ultimo precedente, al riguardo, è quello del repubblicano George W. Bush che si sottopose allo stesso esame nel 2002 e nel 2007. Per Biden è la prima visita medica da quando è diventato ufficialmente presidente degli Stati Uniti, lo scorso 20 gennaio.

"I presidente Biden trasferirà i poteri alla vice presidente per il breve periodo in cui sarà sotto anestesia", spiegano dalla Casa Bianca. La Harris "rimarrà a lavorare nel suo ufficio durante questo periodo". Formalmente, è la prima volta che gli Usa vengono governati da una donna.

Sui social nel frattempo non mancano le ironie, piuttosto squallide, sul gossip che aveva travolto Biden nelle scorse settimane: il famoso "peto" alla CoP26 di Glasgow, in Scozia, in occasione di un faccia a faccia con il premier britannico Boris Johnson, l'erede al trono principe Carlo e la sua consorte Camilla Parker Bowles. Era stata proprio la duchessa a sfogarsi spettegolando di un "lungo e fragoroso peto" emesso dal presidente. Una notizia finita immediatamente sui tabloid inglesi e rimbalzata in tutto il mondo accompagnata da (obiettivamente facilissime) ironie.

