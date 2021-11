Charlene di Monaco, spunta il magnate russo: corna ad Alberto? L'ultimo pazzesco ribaltone

23 novembre 2021 a

Charlene di Monaco continua ad essere circondata da un alone di mistero. Al momento si trova forse in Svizzera, di sicuro in un luogo in cui può provare a riprendersi dalla grave infezione che l’ha bloccata in Sudafrica per mesi, da maggio fino agli inizi di novembre. Il marito Alberto non le ha fatto mai mancare il suo sostegno, almeno a parole, ma continuano a emergere voci e retroscena secondo cui tra lui e la moglie sarebbe in atto una crisi matrimoniale.

Adesso il Sun ha lanciato delle indiscrezioni molto pesanti, secondo cui la principessa Charlene in questa fase complicata della sua vita starebbe contando sul supporto di Vladimir Doronin. Quest’ultimo è un magnate russo che conosce l’ex nuotatrice da parecchio tempo, dato che era al suo matrimonio accompagnato da Naomi Campbell. “La vicenda è molto complessa e confusa - scrive il Sun, citando una fonte vicina ai reali di Monaco - ma Charlene e Vlad sono stati in contatto e hanno trascorso del tempo insieme”.

“Sembra che lei abbia trovato un aiuto in lui recentemente - ha aggiunto la fonte interpellata dal Sun - nell’affrontare i suoi problemi matrimoniali”. Quindi il tabloid inglese insiste nel sostenere che tra Charlene e Alberto le cose non vadano affatto per il meglio, e questo indipendentemente dalla malattia di lei. Eppure il principe continua a negare tutto…

