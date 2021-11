Charlene di Monaco, "vogliono farla passare per malata mentale": terremoto al principato, la vergogna di Alberto?

23 novembre 2021 a

Neanche il tempo di fare ritorno nel Principato, che Charlene di Monaco è di nuovo scomparsa. E così continuano a essere fuori controllo le voci e le indiscrezioni che la riguardano, nel tentativo di capire quale sia realmente la sua situazione. Di sicuro c’è che la principessa è tornata a casa lo scorso 8 novembre, dopo dieci mesi trascorsi in Sudafrica per gravi problemi di salute legati a un’infezione che aveva riguardato naso, gola e orecchio.

Adesso la principessa sarebbe ricoverata in un centro svizzero specializzato nelle cura dalle dipendenze, probabilmente da farmaci, perché descritta come svuotata fisicamente ed emotivamente e quindi non in grado di assolvere ai doveri imposti dal suo status né di prendersi cura della sua famiglia, comprendente il marito Alberto e i figli. A Page Six sono intervenuti anche degli amici della principessa, che secondo loro avrebbe seriamente rischiato di morire in Sudafrica.

“Non è giusto che venga ritratta come se avesse qualche tipo di problema mentale o emotivo - ha dichiarato una fonte anonima descritta come vicina a Charlene - e non sappiamo perché il palazzo stia minimizzando il fatto che sia quasi morta in Sudafrica. Non è stata in grado di mangiare cibo solido per oltre sei mesi a causa di tutti gli interventi chirurgici che ha subito. Non soffre affatto di gravi problemi mentali, semplicemente è esausta per i sei mesi di operazioni e di dieta e mentre era bloccata in Sudafrica le mancavano disperatamente i suoi figli e suo marito”.

