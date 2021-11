Pasta, due bambini mangiano i noodles e muoiono subito dopo: una terrificante coincidenza

25 novembre 2021 a

a

a

Una morte atroce, quella che ha colpito due bambini di 13 e 9 anni. I due fratelli, Keamogetswe Makofane e Thato Makofane, sono deceduti dopo aver mangiato dei noodles istantanei. È accaduto a Mpumalanga, in Sudafrica. Qui fratello e sorella hanno subito iniziato ad avvertire forti dolori allo stomaco, tanto da allarmare la famiglia che ha deciso di portarli in ospedale. Per loro però non c'è stato molto da fare: le loro condizioni si sono aggravate e alla fine sono morti a distanza di una settimana l'uno dall'altra.

Carne di pollo con diossina e metalli pesanti: cosa non dovete comprare

Al momento sono sconosciute le cause del decesso su cui stanno indagando le autorità locali. Mentre i parenti sono in attesa dell'autopsia che mostrerà con certezza il motivo della tragedia. Purtroppo però non è la prima volta che accade qualcosa di simile. E per di più sempre con la stessa tipologia di pasta. Una settimana prima a Eastern Cape, una provincia del Sudafrica, due bambini sono morti dopo aver mangiato anche loro i noodles.

Semi di sesamo, "il cibo più pericoloso per la salute": ecco quali evitare, gravissimi rischi

Sinothando Ngwendu, 11 anni, Olwam Ngwendu, di 7 anni avevano acquistato i noodles in un minimarket, mentre facevano visita ai nonni. I due cugini si sono sentiti male poco dopo e nonostante la corsa in ospedale nemmeno per loro c'è stato nulla da fare. Una terrificante coincidenza o i decessi sono legati? C'era qualcosa nei noodles? Il marchio era lo stesso? Su questo e altro stanno indagando i poliziotti, anche loro sconvolti per il dramma che ha colpito il Paese.

"Sospetta contaminazione". Hai comprato queste note bevande? Grosso rischio per la tua salute: cosa ci hanno trovato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.