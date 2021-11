Bevande, ritirati questi lotti per "sospetta contaminazione": ecco cosa ci hanno trovato

20 novembre 2021 a

Altro richiamo. Nel mirino del ministero della Salute ci sono finite alcune tisane a marchio Erba Logica. Il motivo? "Sospetta contaminazione da Salmonella". Gli infusi coinvolti sono stati prodotti dalla Società Agricola Le Ruote dei Pavoni S.S. e sono quelli elencati di seguito dal Fatto Alimentare:

Erbe che Alleggeriscono, vendute in sacchetto da 15 filtri da 18 grammi, in barattolo da 40 grammi, e in barattolo da 20 filtri 24 grammi, dal lotto numero 2052-19-01-2024 al lotto 2052-11-11-2024 con i Tmc da 19/01/2024 a 11/11/2024;

Barattolo Degustazione Infusi da 45 filtri, dal lotto numero 2021-19-01-2024 al lotto 2021-11-11-2024, con i Tmc da 19/01/2024 a 11/11/2024;

Infuso Leggerezza, in sacchetto da 40 grammi e 15 filtri 18 grammi, in barattolo da 40 grammi e 20 filtri da 24 grammi, in scatola da 15 filtri da 18 grammi, dal lotto numero 2008-19-01-2024 al lotto 2008-11-11-2024 con i Tmc da 19/01/2024 a 11/11/2024;

Scatola Degustazione Erbe che Risolvono 45 filtri, dal lotto numero 2055-19-01-2024 al lotto 2055-11-11-2024, con i Tmc da 19/01/2024 a 11/11/2024;

Scatola 15 Filtri Leggerezza, dal lotto numero 2008-19-01-2024 al lotto 2008-11-11-2024 con i Tmc da 19/01/2024 a 11/11/2024;

Scatola Degustazione Infusi 45 filtri, dal lotto numero 2021-19-01-2024 al lotto 2020-11-11-2024, con i Tmc da 19/01/2024 a 11/11/2024.

Si raccomanda, dunque, di non consumare i prodotti indicati e, nel caso di acquisto, riportarli al punto vendita.

