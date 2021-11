Charlene di Monaco? "Un terribile maleficio, perché è ridotta così": principessa maledetta, la rivelazione-choc

26 novembre 2021 a

Ora che Charlene di Monaco è nuovamente lontana da marito e figli, aumentano i rumors. La principessa non ha fatto in tempo a tornare dal Sudafrica che immediatamente ha riaccusato dolori, tanto da costringerla a un nuovo ricovero. Sarà vero? Si chiedono in molti, sospettando invece che la lontananza sia legata alla crisi con il consorte, il principe Alberto. La stessa Grace Kelly dovette fare i conti con un matrimonio poco felice. Il motivo? Secondo la rivista spagnola Vanidades, il motivo è da ricercare in una terribile maleficio che incombe sulla famiglia Grimaldi dal XIII secolo.

"Un Grimaldi non sarà mai felice in matrimonio", avrebbe detto una giovane donna lanciando una maledizione sul clan di Ranieri I, nel XIII secolo. E ottocento anni dopo il sospetto che la dannazione abbia sortito i suoi effetti c'è. D'altronde il principe Alberto e sua moglie vivono ancora separati, e quest’ultimo è stato costretto a sventare le voci sulla loro presunta rottura in un’intervista alla rivista People. "Probabilmente dovrò ripeterlo, ma non ha nulla a che fare con il nostro rapporto".

La versione ufficiale dunque è questa: reduce da diversi interventi chirurgici in Sudafrica per un problema otorinolaringoiatrico, quando Charlene è arrivata "era chiaramente esausta, fisicamente ed emotivamente. Era sopraffatta e non poteva affrontare i doveri ufficiali, la vita in generale o persino la vita familiare". Da qui l'allontanamento. Sarà vero? Diverse fonti riferiscono versioni opposte con la principessa ai ferri corti con la famiglia reale. In particolare Charlene non andrebbe d'accordo con Carolina di Monaco, la sorella del principe Alberto, nonché principessa di Hannover e primogenita di Ranieri III e Grace Kelly.

