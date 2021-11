Charlene di Monaco "piangeva disperata a tavola e Alberto la ha umiliata": bomba sui reali, "perché è precipitato tutto"

30 novembre 2021 a

a

a

Su Charlene di Monaco, la principessa triste e di nuovo in fuga da Montecarlo e dal principe Alberto, continuano a trapelare indiscrezioni il cui minimo comune denominatore è il fatto di essere inquietanti. Come sta la principessa? I suoi sono problemi di salute o psicologici? Oppure entrambi? Dove si trova? Perché è in cura? E come sono i rapporti tra lei e il marito? Su quest'ultima domanda la risposta pare essere certa: pessimi, quasi inesistenti, forse tra i due è finita da tempo, tanto che dopo il di lei ritorno a Monaco dopo i lunghi mesi in Sudafrica, Charlene era andata ad abitare per conto suo.

"I figli restano a palazzo". L'ultimo sfregio di Alberto a Charlene di Monaco: altro dramma per la principessa

Ma ora, sulla Wittstock, piove un ultimo, drammatico racconto: quello di un pranzo durante il quale avrebbe pianto tutto il tempo, di fronte a lei un Alberto del tutto indifferente al dolore e ai singhiozzii della moglie. Sarebbe questa la vera origine della rottura tra i due, la proverbiale goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso in un rapporto del tutto compromesso. Il tutto viene raccontato dal Daily Beast, che raccoglie le indiscrezioni di una fonte vicina alla coppia.

Charlene di Monaco? Spunta l'ex di Naomi Campbell, terremoto a Monaco: ora si capisce tutto?

"I parenti di Charlene mi hanno confermato che era infelice da molto tempo", ha confidato. Dunque il racconto del pranzo in cui Charlene pianse senza sosta: "Alberto ha fatto finta di niente, ignorando i singhiozzi della moglie". La fonte afferma di essere stata presente, e definisce l'episodio "estremamente imbarazzante". E ancora, ha aggiunto: "Non ho capito perché non si sia alzata da tavola. Ho concluso che voleva mostrare la sua tristezza", ha chiosato. Una testimonianza esplosiva, sull'episodio che avrebbe avuto la funzione del detonatore. E il racconto ha subito richiamato alla mente le indiscrezioni del luglio 2011, quando si disse che Charlene avrebbe tentato di fuggire dal principato prima delle nozze con Alberto. Voci che furono poi messe a tacere e per le quali Charlene incassò anche un risarcimento.

Charlene di Monaco "incinta". Bomba sul principe Alberto: "Cosa sta succedendo davvero"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.