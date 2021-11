L'elefante in calore si "sfoga" sullo studente: Africa selvaggia, un video sconvolgente | Guarda

30 novembre 2021 a

a

a

Quando la natura (sessuale) chiama, l'elefante non guarda in faccia a niente e a nessuno. Elefantesse, turisti occidentali, macchine a quattro ruote, tutto fa brodo nel torrido pomeriggio della savana africana. Il sito del tabloid britannico Daily Mail ha pubblicato il concitato video di un gruppo di studenti in vacanza nel Continente nero costretti a scappare a gambe levate dalla loro jeep, terrorizzati dalla carica del gigantesco mammifero decisamente su di giri.



Il tour degli allegri esploratori in Sudafrica ha rischiato di trasformarsi in tragedia quando il gruppo, che stava attraversando la Riserva di Selati ai margini del Kruger National Park, ha malaugaratamente incrociato un esemplare maschio di elefante nella sua fase "must". Per i profani, si tratta del momento in cui l'elefante raggiunge la concentrazione massima di testosterone, ben oltre i normali valori quotidiani, e diventano quindi particolarmente irascibili e aggressivi.





L'elefante in calore "brutalizza" la jeep: guarda qui il video integrale



L'elefante infatti era in procinto di accoppiarsi e non appena ha avvistato gli intrusi nel suo territorio "di caccia" erotica non ha esitato un secondo partendo a tutta velocità contro di loro. Dalle riprese, si vede il maschio arrivare come una furia a pochi metri dalla jeep, mentre gli studenti scendevano dalla vettura arretrando spaventati. L'elefante non aveva intenzione di accoppiarsi con la jeep, ovviamente, ma soltanto di difendere il branco di femmine dalla minaccia di coloro che l'animale considerava aggressori. Nella sua furia cieca, l'elefante ha sollevato la jeep in aria e l'ha violentemente sbattuta a terra, come un giocattolo. Lezione che gli studenti appassionati di Africa avranno mandato a memoria: l'amore spesso non è solo romanticismo e coccole.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.