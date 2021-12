Kim Jong-un, vedete questi uomini? Tutti fatti fuori: orrore comunista a Pyongyang, voci terrificanti

04 dicembre 2021 a

Erano al suo fianco durante il funerale del padre, ora sono spariti. Stiamo parlando dei sette tutori di Kim Jong Un, che lo hanno accompagnato nell'ascesa al potere, ereditato a Pyongyang nel dicembre del 2011. All'epoca il leader nordcoreano aveva 27 anni ed era sconosciuto al grande pubblico. Da quel momento in poi, però, quelle sette persone sono state fatte fuori. Nelle foto e nei video girati all'epoca li si vedeva accanto a Kim, impegnati a scortare il carro funebre con il feretro del padre, Kim Jong-il.

Come spiega il Corriere della Sera, dietro il leader marciava Jang Song-thaek, marito della zia di Kim, che aveva forti legami con Pechino. Dieci anni fa girava voce che il suo compito fosse quello di garantire una serena successione al nipote. In realtà però avrebbe complottato, forse con i cinesi, per usare Kim come un fantoccio. Ecco perché poi è stato arrestato nel 2013, durante una seduta del Politburo. La propaganda mostrò il momento in cui due soldati lo trascinavano via, verso il plotone d’esecuzione. Dall'altro lato dell'auto, invece, c'era il vicemaresciallo Ri Yong-ho, capo dell’Armata popolare, che aveva prontamente giurato fedeltà al nuovo leader. Sei mesi dopo Ri fu sollevato dal comando "per motivi di salute" e da allora non si è più visto.

Scomparsi anche gli altri cinque del corteo funebre: tra loro il capo della propaganda, sostituito dalla sorella minore di Kim; un vicemaresciallo, un generale, il capo della polizia segreta e l'ex segretario del Partito dei lavoratori della Corea. L'unico di quella foto ad essere rimasto in piedi è proprio Kim Jong Un, che ora compie dieci anni da Rispettato Maresciallo.

