Charlene di Monaco inchiodata dalla fonte anonima: "Sapeva tutto prima delle nozze, furbissima". Ha fregato Alberto?

Ancora lei. Ancora Charlene di Monaco e i suoi patemi al centro dell'attenzione. Ora, ad alimentare gossip e retroscena, sono alcuni suoi amici di lunga data che, sfruttando l'anonimato, hanno aggiunto altri particolari dell'intricata storia della principessa confidandosi con Page Six. La vita della Wittstock è stata definita "più drammatica di una soap opera". Ma ciò premesso, "Charlene non è un'ingenua", spiegano.

Ma andiamo con ordine. Spesso la principessa triste è stata dipinta come soggiogata dal principe Alberto, sotto il controllo di un marito con cui la storia, nei fatti, sarebbe finita da tempo. E invece no: secondo le fonti anonime, Charlene non sarebbe in trappola. "Conosceva benissimo il suo futuro", spiegano. Eppure, stando alla versione ufficiale, ora Charlene sarebbe ricoverata in Svizzera per un nuovo esaurimento nervoso che la avrebbe colpita pochi giorni dopo il suo rientro al principato dopo i lunghi mesi trascorsi in Sudafrica.

Insomma, la storia di Charlene resta comunque piena di punti oscuri. La fonte interpellata da Page Six prosegue: "Era una buona amica, potevi sempre contare su di lei. Quando faceva nuoto, passava tutto il suo tempo a esercitarsi. Ambiziosa, dedita allo sport, ma anche dura con se stessa quando sbagliava". Tutto è cambiato quando è stata resa pubblica, anni fa, la sua relazione con Alberto, circostanza che non si attendevano neppure i suoi amici. I quali però aggiungono: "Charlene non è la Principessa Diana. Può sembrare estremamente ingenua, ma nulla potrebbe essere più lontano dalla realtà. Lei è molto brava a nascondere la sua intelligenza, perché è furba. Non credo nemmeno per un secondo che non sapesse cosa stava facendo quando ha sposato Alberto", aggiungono. Insomma, forse non tutto è come sembra. E forse Charlene non è ingenua così come sembra o vogliono dipingerla...

