Coperta termica in corto circuito, gravi ustioni sulle gambe: cosa non si deve mai fare

Si è gravemente ustionato con la coperta termica un bimbo di un anno. Il piccolo, riporta Leggo, era stato messo a letto dai genitori e per scaldarlo gli avevano messo sotto il corpo una coperta termica appunto. Ma durante il sonno il bambino ha fatto la pipì bagnando il dispositivo che è andato in cortocircuito. La coperta dunque si è surriscaldata tanto da causargli delle gravi scottature alla gambine.

Il bimbo è stato quindi trasportato d'urgenza al più vicino ospedale pediatrico. I medici dell'ospedale pediatrico di Xi'an, nella provincia cinese dello Shaanxi, lo hanno subito curato ma hanno rassicurato i genitori sulle condizioni di salute del piccolo: le ustioni infatti, seppur gravi, non hanno causato altri danni o lesioni e il paziente è attualmente in condizioni stabili.

Interrogata sull'accaduto, la mamma ha spiegato di aver dimenticato di mettere il pannolino al bambino e che lo aveva messo sulla coperta termica perché aveva paura che il piccolo soffrisse il freddo visto che in casa, con il riscaldamento centralizzato, la temperatura era piuttosto bassa.

Non si tratta comunque del primo caso in Cina dove le coperte termiche sono molto utilizzate proprio perché le case non sono adegatamente riscaldate. I medici hanno quindi invitato tutti i genitori a non usare coperte elettrice con i bambini piccoli e soprattutto a non tenerle accese per lunghi periodi mentre i bimbi dormono.

