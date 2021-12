Charlene di Monaco è sparita? Il dramma dei figli nel giorno del compleanno: una foto straziante

13 dicembre 2021 a

a

a

Charlene di Monaco continua a essere assente. E questa volta l'assenza pesa un po' di più, visto che l'evento cui non ha potuto partecipare era il compleanno dei suoi due figli, i principini Jacques e Gabriella, che il 10 dicembre hanno compiuto 7 anni, ma sono stati costretti a spegnere le candeline senza la loro mamma. Dalle foto diffuse sui social, la festa non è sembrata molto allegra. I due bambini sono stati immortalati mentre erano in pigiama davanti alla torta, circondati da palloncini.

"Occupatevi voi dei miei figli". Charlene di Monaco, la drammatica richiesta e il sospetto: la situazione precipita?

Si tratta dell'ennesimo caso in cui la principessa non ha potuto esserci. Prima aveva dato forfait - sempre per problemi di salute - alla festa nazionale e poi all'inaugurazione del villaggio di Natale. I due bambini, in realtà, non hanno la loro mamma accanto dalla scorsa primavera. Prima infatti ci sono stati diversi interventi e la successiva convalescenza in Sudafrica, adesso il ricovero in una clinica in Svizzera. Gli auguri di Charlene per i suoi figli comunque sono arrivati su Instagram: "Buon compleanno figli miei. Ringrazio Dio per avermi benedetta con due bambini così meravigliosi. Sono davvero benedetta. Con amore, mamma".

Nel frattempo si rincorrono le voci su presunti interventi di chirurgia plastica non andati a buon fine. A lanciare l'indiscrezione è stata l'esperta spagnola Pilar Eyre, secondo cui la principessa di Monaco starebbe evitando le apparizioni pubbliche, nascondendosi, perché sarebbe “sfigurata dalla chirurgia plastica”. Le ultime volte in cui si è fatta vedere, inoltre, indossava sempre la mascherina.

Charlene di Monaco "ha il volto sfigurato, ecco perché si nasconde": l'ultimo terrificante scoop

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.