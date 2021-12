Charlene di Monaco, "l'ultimo desiderio": terremoto a palazzo, cos'ha chiesto al principe Alberto

14 dicembre 2021 a

a

a

L’ultimo desiderio di Charlene di Monaco prima di partire alla volta della Svizzera riguarda i figli Jacques e Gabriella, che hanno da poco compiuto sette anni, purtroppo senza la loro mamma. La principessa, che si trova in una clinica per riprendere mentalmente e fisicamente dagli interventi affrontati in Sudafrica (dove è rimasta bloccata per quasi un anno), ha espresso al marito Alberto un desiderio ben preciso sull’educazione dei figli.

"Lo hanno capito anche i nostri figli". Charlene di Monaco, situazione disperata? Le parole del principe Alberto

Quello di assicurarsi che la loro formazione proceda per il meglio nonostante la sua assenza e i tanti impegni istituzionali di Alberto: per supplire alla mancanza di Charlene, i due bambini possono contare sulla costante presenza delle sorelle del principe, Carolina e Stephanie, che stanno dando una grossa mano in questo senso. Al momento la priorità di tutta la famiglia sono proprio Jacques e Gabriella, che non devono sentire il peso di una situazione molto complicata.

Charlene di Monaco è sparita? Il dramma dei figli nel giorno del compleanno: una foto straziante | Guarda

“In questo periodo delicato - ha dichiarato in una recente intervista il principe Alberto - io e i miei figli siamo circondati e sostenuti dalla nostra famiglia, a cominciare dalle mie sorelle. Siamo molto felici e grati per questa unità e supporto familiare. I bambini hanno reagito bene al nuovo distacco. Capiscono che la madre ha bisogno di riposare e la sostengono nella sua convalescenza mandandole tanto amore”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.