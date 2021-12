Hong Kong, incendio al World Trade Center: oltre 100 persone intrappolate sul tetto

15 dicembre 2021 a

Grattacielo in fiamme a Hong Kong: almeno cento persone sono intrapplate sul tetto del World Trade Center, al 39esimo piano dell'edificio, a causa di un incendio divampato all'interno del centro commerciale Grafica. Stando ai media locali, otto persone sarebbero state soccorse e portate in ospedale. Nel frattempo i vigili del fuoco sono ancora impegnati aspegnere le fiamme e far evacuare il grattacielo. Decine di persone, infatti, sono rimaste ai livelli inferiori del centro commerciale.

Le fiamme sono divampate all'interno del World Trade Center e poi hanno iniziato a propagarsi in un centro commerciale e in un complesso di uffici nel distretto di Causeway Bay intorno a mezzogiorno. Per quanto riguarda le cause del rogo, invece, non c'è ancora nulla di certo. Al momento almeno 15 ambulanze sono state inviate sul posto, secondo quanto hanno riferito i funzionari impegnati nelle operazioni di soccorso.

Alcuni video postati sui social media hanno mostrato decine di persone, inclusi anziani, intrappolati in uno spazio piccolo in un'area all'aperto al quinto piano, in attesa dei soccorsi. Più critiche le condizioni delle oltre 100 persone bloccate al 39esimo piano dell'edificio, secondo quanto riportato dai media locali

