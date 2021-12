Regina Elisabetta, la paga da fame al giardiniere dei Windsor: ecco l'annuncio, sconcerto nel Regno Unito

15 dicembre 2021 a

La Regina Elisabetta sta cercando un nuovo giardiniere. Chi si aspetta che un lavoro del genere al Castello di Windsor venga pagato molto bene da parte della famiglia reale rimarrà deluso: sì perché dall’annuncio pubblicato sul sito ufficiale di Buckingham Palace è stata specificata anche la cifra che il “fortunato” guadagnerà per occuparsi dei giardini di Windsor. Lo stipendio ammonterà a 19.500 sterline all’anno, circa 1.600 al mese.

Non male, ma neanche alto considerando il costo della vita nel Regno Unito e soprattutto il fatto che il datore di lavoro è la famiglia reale, che quindi cerca qualcuno in grado di prendersi cura dei giardini a un certo livello. Il lavoro prevede un impiego dal lunedì al venerdì e occasionalmente anche nei weekend: l’invito di Buckingham Palace è di proporsi per “plasmare il futuro dei giardini di Windsor, che migliaia di persone ammireranno”. Una possibilità da cogliere con “orgoglio nell’unirsi a una squadra di un’istituzione famosa in tutto il mondo”.

Per i reali si tratta di una “eccezionale” opportunità, da non perdere; “Unendoti al team di giardinieri, contribuirai a garantire che i terreni del Castello di Windsor e le aree circostanti siano mantenuti ai più alti standard”.

