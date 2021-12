Melania Trump alla "canna del gas"? Ecco che cosa si vende (per 150 dollari)

18 dicembre 2021 a

Melania Trump si reinventa. L'ex first lady si è lanciata nell'arte digitale e ha anche messo all'asta un ritratto dei suoi occhi su una piattaforma che porta il suo nome, "Melaniatrump.com". Si tratta di un'opera d'arte realizzata in acquerello, però digitale, e si chiama "Melania's Vision", ovvero "la visione di Melania per il futuro". L'opera, realizzata dal francese Marc-Antoine Coulon, costerà circa 150 dollari. Nel comunicato stampa rilasciato per l'occasione si legge: "Un acquerello che riflette gli occhi blu cobalto di Melania Trump e offre al collezionista un amuleto a cui ispirarsi".

Questo però è solo l'inizio. Melania, infatti, ha annunciato che rilascerà altre opere a "intervalli regolari" sul suo sito web con l'obiettivo di destinare il ricavato in beneficenza e soprattutto finanziare la sua ong Be Best per aiutare i bambini in comunità a sviluppare competenze informatiche. Su questo punto, però, ci sono alcuni dubbi. Al momento infatti non è chiaro né quali enti beneficeranno delle donazioni né quale percentuale dei ricavi verrà trattenuta da lei.

La piattaforma utilizzata da Melania Trump è supportata da Parler, il social media "della libertà di parola" dove si concentrano soprattutto ultra conservatori repubblicani. Successivamente all'assalto al Congresso americano, Parler è stato cacciato dai server di Amazon e dopo un periodo passato offline è tornato, pare con il supporto di aziende legate alla Russia.

