Charlene di Monaco, "una scelta incomprensibile": l'ultimo sfregio di Alberto alla moglie malata?

22 dicembre 2021 a

a

a

Il principe Alberto si sta preparando ad affrontare le feste di Natale da solo con i figli, dato che la moglie Charlene continua a essere ricoverata. La principessa è tornata profondamente debilitata e dimagrita: avrebbe problemi a mangiare e dormire, per questo sarebbe in una clinica privata in Svizzera. Si è parlato anche di una dipendenza dai farmaci, forse sonniferi, ma sono tutte voci da prendere con le pinze perché le reali condizioni di salute dell’ex nuotatrice sono sempre avvolte dal mistero.

"Potrebbe accadere già tra pochi giorni". Intervista-choc, una pazzesca verità su Charlene di Monaco: chi vuota il sacco

Nel frattempo Simona Tagli - conduttrice, showgirl nonché vecchia fiamma di Filippo - ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi in cui ha parlato della sua frequentazione con il principe, nata dopo una cena a Roma nel 1998: “Diciamo che per incontrarmi ha varcato i confini diverse volte. Abbiamo vissuto bellissimi momenti di complicità e provo ancora affetto per lui. A me attirava il contrasto tra il suo decisionista nel ruolo di ambasciatore del Principato e un modo di fare fanciullesco nella vita privata. Era anche molto passionale nell’intimità”.

Charlene di Monaco, "per il bene dei bambini": la straziante richiesta. Sospetto-choc: ha i giorni contati?

I due non si sentono da tempo “per rispetto del suo matrimonio”, la Tagli ha comunque commentato la situazione di Charlene: “Sono dispiaciuta di questo suo allontanamento in Sudafrica, a tratti per me incomprensibile. E mi addolora che anche oggi, a Monaco, non possa stare accanto ai suoi figli”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.