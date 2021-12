Kim Jong-un fatto fuori? Aria di "golpe" in Corea del Nord, cosa mostra la tv di stato

22 dicembre 2021 a

Kim Jong-un è nuovamente sulla bocca di tutti per l’ultima follia imposta in Corea del Nord: ha vietato a tutta la popolazione di ridere, organizzare feste o anche solo mostrarsi felice per i prossimi undici giorni. Nella mente malata del dittatore di Pyongyang questo è il modo di omaggiare suo padre, Kim Jong-Il, in occasione del decimo anniversario della sua morte.

"Vietato ridere per undici giorni", altrimenti ti ammazza: l'ultimo orrore di Kim Jong-un, le "ragioni" della follia

Nel frattempo, la sorella e stretta consigliera di Kim pare che stia scalando ulteriori posizioni nella gerarchia del Partito dei lavoratori. Ovviamente non si hanno notizie certe, come sempre quando si parla della Corea del Nord, ma pare proprio che Kim Yo-jong stia salendo di livello, almeno a giudicare dal trattamento che le hanno riservato i media di regime in occasione della sua ultima apparizione pubblica. L’agenzia di stampa Kcna ha nominato la sorella di Kim tra i membri del politburo del comitato centrale del Partito dei lavoratori.

Potrebbe trattarsi di una promozione tra i membri supplenti del politburo, ruolo che aveva perso lo scorso gennaio in occasione del congresso. Non ci sono però conferme in questo senso: l’ultima notizia ufficiale che riguarda Kim Yo-jung risale a settembre, quando è stata resa nota la sua promozione all’interno della commissione degli Affari di Stato del governo. Attualmente è anche membro del Comitato centrale e direttrice del dipartimento Informazione e Istruzione: insomma, il suo potere è sempre più ampio.

