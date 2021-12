Charlene di Monaco, la foto di famiglia per Natale? Eccola, indizio drammatico: situazione irreversibile

22 dicembre 2021 a

Il team che segue la comunicazione sociale del Principe Alberto e di sua moglie Charlene di Monaco quest'anno ha dovuto inventarsi un nuovo modo per augurare ai sudditi di Montecarlo buon Natale e buon anno. Alla tradizionale foto di famiglia, con i Principi e i figli, i gemellini Gabrielle e Jacques che hanno da poco compiuto 7 anni, è stata sostituita una "cartolina social" inedita: un ritratto dipinto, a colori pastello. Questo perché mettere insieme la famiglia reale davanti all'albero di Natale per una foto ufficiale era impossibile.

Le condizioni di salute di Charlene restano infatti gravi e misteriose. La Principessa triste, prostrata da anni di vita di Corte frustrante e castrante e indebolita nel fisico e nella mente dalla operazione chirurgica a cui si è dovuta sottoporre nella scorsa primavera, in Sudafrica, è ancora ricoverata in una clinica privata in Svizzera. Ad appesantirle il cuore uno stato depressivo causato, pare, anche dai difficili rapporti con il marito e le cognate Caroline e Stephanie. Una parola impronunciabile, soprattutto a Corte: "Depressione", un male oscuro che ha reso impossibile a Charlene restare a Montecarlo una volta tornata dalla lunga degenza nel natio Sudafrica.

Pochi giorni a settembre, in famiglia e con i figlioletti, poi la fuga in Svizzera. Una drammatica conferma della sua "resa mentale". Da gennaio a dicembre 2021, l'ex modella e nuotatrice che ha sposato Alberto nel 2011 e che mai, nelle foto ufficiali e in quelle "rubate" del gossip si è mostrata raggiante, ha trascorso a Palazzo una manciata di giorni. Nessuno a inizio anno poteva pensare che la famiglia si sarebbe disintegrata da lì a poche settimane. Logico, dunque, che nessuno abbia pensato a tempo debito a scattare una foto ricordo. Sarebbe stato un presagio ancora più sinistro.

