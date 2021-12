Charlene di Monaco, "profondo esaurimento": fuga di notizie dalla clinica, come è costretta ad alimentarsi

27 dicembre 2021 a

Charlene di Monaco continua ad essere avvolta nel mistero. Il ritorno nel Principato non è stato definitivo, dato che dopo poco pare che la principessa sia stata ricoverata in Svizzera, più precisamente nella clinica di lusso Kusnacht Practice, affacciata sul lago di Zurigo e specializzata nella riabilitazione e nella cura delle dipendenze di ogni tipo.

Non passa giorno senza che escano nuove indiscrezioni sulle condizioni di salute di Charlene e soprattutto della sua situazione complicata con il principe Alberto e con i figli, che hanno passato il Natale con le zie anziché con la madre. “Charlene soffre di un profondo esaurimento fisico ed emotivo”, ha dichiarato suo marito, che però non ha dissipato i dubbi sul auto sta accadendo alla 43enne. Alcuni amici di Charlene hanno messo più volte in guardia i media sulle sue reali condizioni di salute: “Si alimenta con una cannuccia, ha perso la metà dei chili che aveva addosso”.

Di certo c’è che la situazione appare sempre più oscura e quindi complicata. Non sembrano infatti esserci margini a breve termine per il rientro di Charlene nel Principato, tanto che Alberto avrebbe iniziato a pensare a come “rimpiazzarla”: ci sono due bambini da crescere, per questo ultimamente le due zie sono state sempre più presenti al posto dell’ex nuotatrice.

